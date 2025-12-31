تعليم القاهرة تعلن نتائج التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال (المرحلة الخامسة والأخيرة) للعام الدراسي 2025 / 2026، والمقرر إعلانها غدًا الخميس الموافق 1 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي على الرابط:

هنا

وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى المحافظة، أعلنت المديرية أنه سيتم قبول جميع الأطفال المتقدمين ممن تجاوزت أعمارهم خمس سنوات بالصف الأول لرياض الأطفال (KG1) خلال الفصل الدراسي الأول، في إطار حرص الدولة على إتاحة فرص التعليم المبكر لجميع أبناء المحافظة.

ويبلغ عدد الأطفال المقبولين أكثر من 31 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة، ما يعكس الجهود المبذولة لتوسيع أماكن رياض الأطفال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

واختتمت المديرية بيانها بتقديم أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لأطفال المحافظة وأولياء أمورهم، مع التأكيد على استمرار العمل لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مستقبل أفضل للتعليم المبكر.

