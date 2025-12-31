إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. صرف الرواتب المتأخرة لمعلمي الحصة بحدائق أكتوبر

كتب : أحمد الجندي

04:45 م 31/12/2025 تعديل في 05:21 م

صرف رواتب العاملين

تلقى معلمو الحصة في حدائق أكتوبر اليوم رواتبهم المتأخرة، بعد أن كانت مستحقة منذ بداية العام الدراسي الجديد، في خطوة أنهت حالة القلق والتأخير التي أثرت على المعلمين.

وكان موقع "مصراوي" قد تواصل مع مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أوضح أن تأخر صرف الرواتب لمعلمي الحصة لم يكن يشمل جميع المدارس داخل الإدارة، مؤكداً على أن الرواتب في المدارس التي لم تصرف لمعلميها سيتم تسويتها خلال الأيام المقبلة.

وبالفعل، بدأ اليوم معلمو الحصة بحدائق أكتوبر في تلقي مستحقاتهم المتأخرة في خطوة تعكس حرص الوزارة على الاهتمام بالمعلمين و اعطائهم حقوقهم كاملة.

