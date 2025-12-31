الغش ممنوع.. تفاصيل اعتداء طالب وذويه على معلمة بحدائق أكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اعتداء طالب وذويه على معلمة بإحدى مدارس حدائق أكتوبر، بعد أن قامت المعلمة بمنع الطالب من الغش أثناء الامتحان؛ ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الواقعة حدثت بالفعل، موضحًا أنها وقعت خارج أسوار المدرسة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، بعد انتهاء اليوم الدراسي وخروج الطلاب.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم توجيه بتشكيل لجنة حماية، والتي ستتولى التحقيق في الواقعة واتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن التوجه الأقرب هو فصل الطالب من المدرسة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المصدر على أن كرامة المعلم خط أحمر ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للمعلمة المعتدى عليها.

