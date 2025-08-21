إعلان

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحان الجغرافيا بالدور الثاني للشعبة الأدبية

01:12 م الخميس 21 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أنهى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية اليوم، امتحان مادة الجغرافيا ضمن امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025، حيث غادر الطلاب اللجان في تمام الثانية عشرة ظهرًا عقب انتهاء الزمن المقرر للإجابة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات تُعقد في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية دون معوقات.

وشددت الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولات غش، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في مناخ آمن ومستقر.


طلاب الثانوية العامة امتحان الجغرافيا امتحانات الدور الثاني
