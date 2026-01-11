إعلان

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026.. التفاصيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

11:39 ص 11/01/2026

امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرسوم المقررة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، والتي تشمل رسوم الامتحانات وخدمات إضافية مرتبطة بخامات ومستلزمات الاختبارات، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بعد فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2026 اليوم.

وأوضحت الوزارة أن كل طالب متقدم لامتحانات الثانوية العامة يسدد 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، وهي الرسوم الأساسية المطلوبة لجميع المتقدمين.

أما للمرة الأولى والثانية فيدفع الطالب 10 جنيهات إضافية ضمن رسوم الامتحانات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، والذي ينظم الرسوم والغرامات والخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب.

وللمرة الثالثة والرابعة يسدد الطالب 210 جنيهات إضافية، وذلك للطلاب الذين يتقدمون للامتحان مرة ثالثة أو رابعة، تنفيذًا للقرار الوزاري ذاته.

كما حددت الوزارة رسومًا إضافية مقابل طباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنجاح الطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والبالغة 108 جنيهات، لضمان حصول الطلاب على نسخة رسمية وموثقة من استماراتهم بعد الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تأتي في إطار تطبيق التعليمات الرسمية لصندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية، لضمان تقديم كافة الخدمات اللازمة للطلاب أثناء وبعد الامتحانات، وتحقيق الانضباط المالي والإداري في العملية الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات

