اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

10:40 ص 11/01/2026

امتحانات الثانوية العامة ارشيفية

يبدأ اليوم الأحد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي بجميع الشعب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل البيانات يتم إلكترونيًا من خلال منصة الشهادات العامة، حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي وتسجيل الاستمارة حتى يوم 5 فبراير المقبل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا مباشرًا لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، ويمكن للطلاب الدخول عليه عبر الرابط التالي: هنا

وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة البيانات المُدخلة بدقة قبل حفظ الاستمارة وطباعتها، مع الالتزام بالمواعيد المحددة حتى لا يتعرض الطالب لأي مشكلات أثناء إجراءات التقدم للامتحانات.

