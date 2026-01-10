إعلان

هل جاء امتحان صفوف النقل من الكتب الخارجية؟.. مصدر بالتعليم يرد

كتب : أحمد الجندي

07:05 م 10/01/2026

أرشيفية

اشتكى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أن امتحان اليوم لصفوف النقل تضمن أسئلة مأخوذة من الكتب الخارجية وليس من الكتب الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مشددًا على أن الامتحان جاء بالكامل من كتب الوزارة المقررة دون الاعتماد على أي مصادر خارجية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الأسئلة جميعها جاءت من المنهج الدراسي المعلن، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأنه لا توجد أي أسئلة من خارج المنهج، وهذا أمر معروف ومعمول به في جميع الامتحانات.

الكتب الدراسية الكتب الخارجية امتحانات صفوف النقل امتحانات نصف العام

