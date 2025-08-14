كتب- أحمد الجندي:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، والذي يتضمن إدخال تعديلات جوهرية أبرزها إعادة العمل بنظام البكالوريا ضمن أنظمة التعليم الثانوي.

وكان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي على مشروع التعديل، الذي ينص على إضافة فصلين جديدين للباب الثالث من القانون، تحت مسمى "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا" و"الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني”، مع تحديد نصوص تفصيلية لكل منهما.

التعليم بنظام البكالوريا

وفقًا للمادة (37) مكرر، يعد نظام البكالوريا اختياريًا ومجانيًا، ويحق الالتحاق به لمن حصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع عدم السماح بالتحويل منه أو إليه من باقي أنظمة التعليم الثانوي أثناء فترة الدراسة.

وتشير المادة (37) مكرر 1 إلى أن مدة الدراسة في البكالوريا ثلاث سنوات، ويحصل الطالب بعد اجتيازها على شهادة معادلة للثانوية العامة، على أن تحدد قواعد تشغيله بالمدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، بينما يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – القواعد المنظمة لقبول الطلاب.

الأقسام والمناهج ونظم التقييم

تنص المادة (37) مكرر 2 على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، سيحدد الأقسام والمسارات التعليمية لنظام البكالوريا، بما يشمل المناهج الدراسية، والمواد الأساسية والاختيارية، وكذلك التخصصية، إضافة إلى نظم التقييم، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها.

وتعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على دورين، ويكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانيًا، بينما تحدد رسوم المحاولات الإضافية بحد أقصى 200 جنيه لكل مرة، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرار من وزير التعليم بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.

الشهادة النهائية

أما المادة (37) مكرر 3، فتنص على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، سيحدد شكل الشهادة الممنوحة لخريجي نظام البكالوريا، بحيث تتضمن تفاصيل الدرجات في كل مقرر، وعدد المحاولات، وتواريخها، والنتيجة المحققة في كل مرة.

اقرأ أيضاً:

نائب وزير التعليم: خطة لإنهاء الفترات المسائية بالابتدائي وافتتاح فصول جديدة قريبًا

التنسيق يفتح تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. رابط سريع ومباشر