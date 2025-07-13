أوائل الدبلومات الفنية 2025.. ننشر قائمة الأسماء الكاملة

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 70.47%.

وهنأ الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام 2025 هاتفيًا.

وقد بلغ عدد الأوائل 34 طالبًا وطالبة، من بينهم 25 طالبة و9 طلاب من 14 محافظة هي: مطروح، البحيرة، سوهاج، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، السويس.

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