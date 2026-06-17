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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

12:04 م 17/06/2026

مدير مديرية التربية والتعليم

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انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، من أعمال تصحيح كراسات إجابة امتحان آخر العام لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وجار أعمال المراجعة والتجميع تمهيداً لإعلان النتيجة قريبًا.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح، وجار رصد الدرجات وتجميعها بعد إضافة درجات الطلاب بالفصلين الدراسيين معًا لحساب الدرجات أو مجموع الطالب الكلي الذي يحصل عليه.

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على الكنترول بمراعاة الدقة والشفافية والسرية الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، مشيرة إلى أنه سيجري إعلان النتيجة في منتصف الأسبوع المقبل بعد إنهاء كافة الخطوات والإجراءات الخاصة بإعلان النتائج، واعتمادها من اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وأشارت إلى أنه سيجري منح طلاب الشهادة الإعدادية فرصة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وسيجري البت في التظلمات من قبل لجنة مشكلة من الموجهين العموم كلًا حسب تخصصه، ويجري إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 3681 طالب وطالبة، داخل 52 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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جنوب سيناء التعليم الشهادة الإعدادية

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