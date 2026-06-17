حصل "مصراوي" على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وقبل اعتماد النتيجة رسميًا وإعلانها مساء اليوم الأربعاء.

وكان المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد سلم ملف نتيجة الشهادة الإعدادية إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من جميع أعمال الكنترول والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

حصلت الطالبة مي أسعد إبراهيم صالح، بمدرسة الدكتور حسين خضير الإعدادية التابعة لإدارة شربين التعليمية، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة كاملة.

وجاءت في المركز الثاني الطالبة ميليندا محمود محمد الشبيني، بمدرسة صديقات الكتاب المقدس، بمجموع 279.5 درجة.

حصلت الطالبة رغد محسن معوض محسن علي، بمدرسة الشهيد محمد سمير إدريس، على المركز الثالث بمجموع 279.5 درجة.

كما جاءت الطالبة جنى خاتم حمدي عبدالمطلب، بمدرسة الشهيد محمود عبدالخالق التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، في المركز الرابع بالمجموع نفسه.

وفي المركز الخامس جاءت الطالبة جنى عبدالله يحي عبدالوهاب جادو، بمدرسة الشهيد أحمد شعيب التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حصلت الطالبة رودينا يحي وجيه عبدالمقصود، بمدرسة زهير الفار الإعدادية بنات بإدارة طلخا التعليمية، على المركز السادس بمجموع 279 درجة.

وجاءت الطالبة جومانة أحمد إبراهيم عبدالغني اليمامي، بمدرسة محمد علي زاهر بالإصلاحات التابعة لإدارة بني عبيد التعليمية، في المركز السابع بمجموع 279 درجة.

وفي المركز الثامن حلت الطالبة بسملة رضا عبدالرازق أبو العينين، بمدرسة منية محلة دمنة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، بمجموع 279 درجة.

كما جاءت الطالبة سلمى فوزي رمضان إسماعيل، بمدرسة الجلالة الإعدادية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، في المركز التاسع بمجموع 279 درجة.

وحصلت الطالبة ليان محمد سمير محمد كمال، بمدرسة المنزلة الرسمية للغات التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، على المركز العاشر على مستوى المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية قد انتهت الخميس الماضي، فيما بدأت أعمال التصحيح والمراجعة داخل كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان بمدينة المنصورة، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات المقبلة، على أن يتم إتاحتها رسميًا للطلاب وأولياء الأمور فور اعتمادها.