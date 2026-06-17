أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، في العام الدراسي 202 5/ 2026 ستنتهي رسميًا غدًا الخميس، الموافق 18 يونيو 2026، ويستوي في ذلك جميع النوعيات والتخصصات الفنية على مستوى الجمهورية.

الامتحانات شملت جميع التخصصات الفنية

أوضحت الوزارة أن ماراثون الامتحانات التحريرية شمل طلاب التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

تطبيق الامتحانات على مختلف أنظمة الدراسة

أكدت الوزارة أن الامتحانات جرت بمختلف أنظمة التقدم في التعليم الفني، والتي تضمنت نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، بالإضافة إلى مدارس التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.