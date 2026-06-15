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رئيس "المعاهد الأزهرية" يتابع امتحان الصرف لطلاب العلمي بالثانوية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:03 م 15/06/2026
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    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على امتحان الصرف لطلاب العلمي بالثانوية
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    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على امتحان الصرف لطلاب العلمي بالثانوية

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تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، سير امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية، من داخل الغرفة المركزية للعمليات بالقطاع.

واطمأن رئيس القطاع، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمناطق الأزهرية، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، بما يحقق الاستقرار والانضباط داخل اللجان.

وأكد أن الغرفة المركزية تتابع مختلف مجريات الامتحانات بصورة فورية، من خلال شبكة اتصال مستمرة مع المناطق واللجان، لرصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل عاجل، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة تحقق مصلحة الطلاب.

وأشار الدكتور«الشرقاوي» إلى أن المتابعة اللحظية تمثل أحد أهم عناصر نجاح منظومة الامتحانات، وتسهم في سرعة اتخاذ القرار ودعم اللجان ميدانيًّا، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أعلى درجات الانضباط.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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