تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء حول مستوى امتحان مادة الفقه، الذي أدوه اليوم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة داخل اللجان الامتحانية.

طلاب: الأسئلة من المنهج ومناسبة للمستويات المختلفة

قالت الطالبة نهى أحمد إن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة من المقرر الدراسي، مؤكدة أنها خلت من التعقيدات وكانت مناسبة لجميع الطلاب.

وأوضح الطالب أحمد جمال أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط والمتفوق، إلا أنها احتاجت إلى وقت أطول للإجابة.



من جانبه، أكد الطالب إبراهيم محمود أن الامتحان كان سهلًا في مجمله، لكنه تضمن عددًا من الأسئلة التي احتاجت إلى وقت إضافي لإنهائها بشكل كامل.

وأشار إلى أن الطالب الذي استعد جيدًا للمادة يستطيع التعامل مع الأسئلة بسهولة، إلا أن عامل الوقت كان التحدي الأبرز خلال اللجنة.



وقالت الطالبة رحمة محمد إن الامتحان تضمن بعض الجزئيات التي تقيس مستويات الفهم العليا لدى الطلاب المتفوقين، لكنها أوضحت أن الورقة الامتحانية بشكل عام كانت مناسبة لمختلف المستويات التعليمية.



في سياق متصل، تابع مسؤولو منطقة جنوب سيناء الأزهرية انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت المتابعة التأكد من مستوى الخدمات المقدمة داخل اللجان والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

لا شكاوى أو مخالفات داخل اللجان

وأكدت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن امتحانات اليوم، كما لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات داخل اللجان منذ انطلاق الامتحانات وحتى الآن.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية غدًا الخميس امتحان مادة التاريخ لمدة ثلاث ساعات، تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا، ضمن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.