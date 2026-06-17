أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيق الجامعة إنجازًا دوليًا جديدًا بعد تقدمها إلى المركز 267 عالميًا في تصنيف «US News» للجامعات العالمية للعام 2026/2027، من بين أكثر من 2250 جامعة ومؤسسة أكاديمية حول العالم، متقدمة 34 مركزًا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التقدم وضع جامعة المنصورة في المركز الثاني بين الجامعات المصرية، والخامس على مستوى القارة الإفريقية، في مؤشر يعكس تنامي مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

جامعة المنصورة تتقدم عالميًا في تصنيف US News

أكد الدكتور شريف خاطر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدعم الذي توليه الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل تعزيز حضورها العالمي من خلال دعم النشر الدولي في المجلات العلمية المرموقة، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتوسيع الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات والجامعات الدولية، بما يسهم في رفع التأثير العلمي للأبحاث وزيادة معدلات الاستشهاد بها عالميًا.

دخول تخصصين جديدين التصنيف لأول مرة

شهد تصنيف هذا العام إنجازًا نوعيًا جديدًا لجامعة المنصورة، تمثل في ظهور تخصصين لأول مرة ضمن التصنيف العالمي، حيث جاء تخصص موارد المياه في المركز 38 عالميًا، بينما دخل تخصص الأورام التصنيف للمرة الأولى محققًا المركز 470 عالميًا.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التقدم يعكس تزايد الإسهامات البحثية للجامعة في القضايا المرتبطة بالاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأورام والخدمات الطبية والبحثية المرتبطة به.

الصيدلة والذكاء الاصطناعي في صدارة تخصصات جامعة المنصورة

حافظت الجامعة على حضور قوي في العديد من التخصصات العلمية، حيث تصدر تخصص الصيدلة والسموم قائمة التخصصات المصنفة بالجامعة محققًا المركز 60 عالميًا.

كما جاءت الهندسة المدنية في المركز 107 عالميًا، والذكاء الاصطناعي في المركز 122، بينما احتلت علوم النبات والحيوان المركز 151 عالميًا.

مراكز متقدمة في الطب والهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة المنصورة

وحققت جامعة المنصورة نتائج متقدمة في عدد من المجالات الأخرى، حيث جاءت:

الكيمياء في المركز 221 عالميًا.

الجراحة في المركز 239 عالميًا.

الهندسة في المركز 255 عالميًا.

الطاقة والوقود في المركز 265 عالميًا.

الهندسة الكهربائية والإلكترونية في المركز 269 عالميًا.

كما حققت مراكز متقدمة في علوم الزراعة، وعلم الأحياء والكيمياء الحيوية، والطب السريري، وعلوم البيئة والإيكولوجيا، وعلوم المواد، بما يعكس تنوع مجالات التميز الأكاديمي والبحثي داخل الجامعة.

إشادة بجهود الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

من جانبه، أكد الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن النتائج المحققة تعكس نجاح خطط الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي وتحسين جودة المخرجات البحثية وزيادة معدلات النشر الدولي.

وأشار إلى أن هذا التقدم هو ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفرق العلمية بمختلف الكليات، ضمن رؤية مؤسسية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للجامعة ورفع تأثيرها العلمي عالميًا.

تصنيف US News يعتمد على مؤشرات دقيقة

ويُعد تصنيف «US News» من أبرز التصنيفات الجامعية العالمية وأكثرها اعتمادًا، إذ يستند إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية، من بينها السمعة الأكاديمية الدولية، والإنتاج البحثي، والاستشهادات العلمية، والتعاون البحثي الدولي، والتأثير العلمي للأبحاث المنشورة.

وأكدت نتائج التصنيف استمرار جامعة المنصورة في تعزيز حضورها العالمي عامًا بعد عام، مستندة إلى قاعدة بحثية قوية ورؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ مكانتها بين الجامعات الأكثر تأثيرًا وتميزًا على المستويين الإقليمي والدولي.