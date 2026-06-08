أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإعفاء أحمد شعبان أحمد من مهام منصبه كوكيل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للوزير وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بوزارة التربية والتعليم.

وتضمن القرار عودة أحمد شعبان إلى وظيفته الأساسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث يشغل أيضًا منصب الأمين العام لنقابة المعلمين.

وكان أحمد شعبان قد تولى منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في 7 أغسطس 2025، ضمن حركة تعيينات شملت عددًا من مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.