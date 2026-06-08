إعلان

وزير التعليم يعفي أحمد شعبان وكيل مديرية تعليم القاهرة من منصبه

كتب : أحمد الجندي

03:15 م 08/06/2026

محمد عبد اللطيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإعفاء أحمد شعبان أحمد من مهام منصبه كوكيل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للوزير وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بوزارة التربية والتعليم.

وتضمن القرار عودة أحمد شعبان إلى وظيفته الأساسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث يشغل أيضًا منصب الأمين العام لنقابة المعلمين.

وكان أحمد شعبان قد تولى منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في 7 أغسطس 2025، ضمن حركة تعيينات شملت عددًا من مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم تعليم القاهرة أحمد شعبان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"شوية هزار فرعوني".. أول تعليق من مصطفى غريب بعد إعلانه مع محمد صلاح
زووم

"شوية هزار فرعوني".. أول تعليق من مصطفى غريب بعد إعلانه مع محمد صلاح
عرض سماوي نادر فوق مصر.. الزهرة والمشتري يقتربان بعد الغروب
أخبار مصر

عرض سماوي نادر فوق مصر.. الزهرة والمشتري يقتربان بعد الغروب
السعودية تنفي مزاعم استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج
شئون عربية و دولية

السعودية تنفي مزاعم استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج
حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية
أخبار مصر

حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية
الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل
رياضة محلية

الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان