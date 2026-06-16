تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط استعداداتها النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر انطلاقها الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى 16 يوليو 2026، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول بلغ 33 ألفًا و191 طالبًا وطالبة بنظامي الثانوية العامة القديم والجديد، موزعين على 73 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى لجنتين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة النور للمكفوفين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وربطها بغرف العمليات الفرعية وغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ووزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

إجراءات أمنية مشددة وتأمين اللجان

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة داخل اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقار الامتحانات وخطوط سير صناديق الأسئلة، مع استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، لضمان انضباط العملية الامتحانية.

كما وجه بضرورة إحكام التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية، مع تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، وتخصيص أبواب مستقلة لكل لجنة داخل المجمعات الامتحانية لتسهيل الإجراءات.

تجهيز اللجان والاستراحات

وأكد وكيل الوزارة أهمية توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، وضمان سلامة الإضاءة وكفاءة الأثاث، والانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين القادمين من خارج المحافظة، بما يضمن أداء مهامهم بشكل مريح.

واستعرض مدير شؤون الطلاب والامتحانات التعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، إلى جانب عرض الإحصائيات الخاصة بالطلاب وتوزيعهم على اللجان، لضمان حسن سير العمل وفق الضوابط المحددة.

حضور قيادات التعليم بالمحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور قيادات التعليم بأسيوط، بينهم مديرو الإدارات التعليمية، ومسؤولو الأمن والتعليم الثانوي، ورؤساء لجان النظام والمراقبة، وذلك لمتابعة جاهزية المدارس والاستعداد الكامل لانطلاق الامتحانات.