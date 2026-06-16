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فور ظهورها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

07:12 م 16/06/2026

طلاب

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يواصل آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، بالتزامن مع استمرار أعمال الكنترول الخاصة بتصحيح أوراق الإجابة ومراجعة الدرجات استعدادًا لإعلان النتيجة رسميًا.

وتعمل لجان التصحيح التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الانتهاء من مراجعة ورصد درجات الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية، تمهيدًا لإعداد النتيجة في صورتها النهائية قبل عرضها للاعتماد.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتجميع والمراجعة النهائية، لضمان دقة النتائج وحصول كل طالب على درجاته المستحقة كاملة.

وعقب اعتماد النتيجة من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة سيتم إتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب وأولياء الأمور من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بالإضافة إلى إعلانها داخل المدارس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا

، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للاستعلام عن النتيجة.

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الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة

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