التعليم: امتحانات الثانوية العامة خرجت بأفضل شكل منذ سنوات

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت تنظيمًا استثنائيًا، مؤكدًا أنها خرجت بأفضل شكل منذ سنوات طويلة، وذلك بفضل التخطيط والتوجيهات المستمرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتحت قيادته فريق عمل هو الأضخم في تاريخ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

تنسيق وتعاون بين جميع الجهات

أشار "زلطة"، في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، إلى أن جميع الجهات المعاونة شاركت في تنظيم الامتحانات، من خلال دور فعّال ومؤثر في إخراج المنظومة بالشكل الذي يليق بطلاب مصر.

وأضاف أن هناك مجهودًا كبيرًا بُذل من جميع الأطراف، وتم تقديم ملحمة حقيقية من الإخلاص والتفاني لضبط الامتحانات وتحقيق العدالة والشفافية.

تحذير من الشائعات حول النتيجة

فيما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة، حذر "زلطة" من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد إعلان النتائج أو الحديث عن مؤشرات النجاح، مؤكدًا أن الوزارة لن تتأخر عن إعلان أي تفاصيل تخص النتيجة فور اعتمادها رسميًا، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى المنشورات المجهولة التي تهدف لإثارة القلق والبلبلة.

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