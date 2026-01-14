مدير تعليم الجيزة: ضبط صارم للجان الامتحانات

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، و المحافظ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

واستهل وكيل أول الوزارة جولته بتفقد مدرسة الفاروق عمر، حيث تابع منذ اللحظات الأولى انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في أجواء يسودها الانضباط والأمان، دون أي تزاحم أو تدافع، بما يضمن سلامة الطلاب وانتظام العملية الامتحانية.

واطمأن وكيل أول الوزارة على الالتزام الدقيق بمواعيد فتح مظاريف الأسئلة، وتواجد المراقبين والموجه المقيم داخل اللجان، إلى جانب التأكد من تطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات دون أية تجاوزات.

وواصل وكيل أول الوزارة جولته بتفقد مدرستي أبو بكر الرسمية التجريبية، والتحرير الابتدائية، حيث أصدر خلال الزيارة تعليمات مشددة بضرورة الالتزام التام بمواعيد الحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وعدم السماح بأي تهاون أو أعذار غير مبررة.

كما شدد على تطبيق الخصم من مكافآت الامتحانات في حال التقصير أو التأخير الذي يؤثر على انتظام اللجان، والنقل خارج الإدارة لكل من يثبت تسببه في تعطيل سير الامتحانات أو الإخلال بانضباطها، مؤكدًا أن أي إخلال بالانضباط داخل اللجان سيُقابل بحسم كامل ودون استثناءات.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحانات تمثل مسؤولية وطنية وأمانة لا تحتمل التهاون، وأن مصلحة الطالب تأتي فوق أي اعتبار، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة، والجولات المفاجئة ستتواصل، مع تطبيق المحاسبة الفورية والرادعة تجاه أي تقصير.

