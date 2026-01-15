إعلان

دون تفويض.. الشيوخ الأمريكي يصوت بالسماح لـ ترامب بشن عمل عسكري في فنزويلا

كتب : مصراوي

01:43 ص 15/01/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لصالح السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا في 3 يناير، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن ترامب لاحقا، أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة.

من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

وذكر وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وعدد مماثل من الجرحى، وفقا لروسيا اليوم.

