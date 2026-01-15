

وكالات

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لصالح السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا في 3 يناير، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن ترامب لاحقا، أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة.

من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

وذكر وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وعدد مماثل من الجرحى، وفقا لروسيا اليوم.