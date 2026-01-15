"اللعنة مستمرة".. ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة مصر من السنغال؟

فريق بالدرجة الثانية يقصي ريال مدريد من دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

سلطت الصحف العالمية الضوء على مباراة مصر والسنغال التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب مصر بهدف نظيف أمام السنغال، بعدما سجل اللاعب ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 ليقود منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والسنغال؟

صحيفة دايلي ميل:

"تستمر "لعنة" محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية: نجم ليفربول يعاني من المزيد من خيبات الأمل بعد أن تحطمت أحلامه مرة أخرى بوصول زميله السابق ساديو ماني إلى النهائي مع منتخب السنغال".

وتابعت: "عانى محمد صلاح من المزيد من خيبات الأمل في كأس الأمم الأفريقية حيث تم إقصاء منتخب مصر من الدور نصف النهائي على يد منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني".

صحيفة ذا أثليتك

أبرزت الصحيفة تفوق ساديو ماني على صلاح، موضحة أن اللاعب السنغالي كان أكثر خطورة من زميله السابق المصري، قبل أن يسجل هدف التأهل في الدقائق الأخيرة.

بينما قالت صحيفة "ليكيب": "بفضل لحظة تألق من ماني، تغلب منتخب السنغال على مصر بقيادة صلاح وتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية"، وأضافت: "السنغال تُقصي مصر وتضمن نهائيًا جديدًا في تاريخها!".

وقالت صحيفة "تايمز": "مرة أخرى ينكسر قلب محمد صلاح بعد أن قاد ساديو ماني السنغال للفوز على مصر والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية".