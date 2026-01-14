غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة

تنطلق غداً الخميس الموافق 15 يناير 2026، امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة، للمواد غير المضافة للمجموع. ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

يذكر أن، الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أجرت اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، جولة متابعة ميدانية دقيقة وحاسمة لسير العملية الامتحانية بعدد من المدارس التابعة للمديرية.

وبحسب بيان، شملت الجولة تفقد مدرسة العطار الثانوية بنات بإدارة شبرا التعليمية، ومدرسة الترعة الرسمية لغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان الامتحانية والالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وخلال الجولة، شددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام الصارم بانتظام اللجان ومنع أي تهاون في تطبيق القوانين والضوابط، مؤكدة منع دخول أي أشخاص غير مختصين إلى مقار اللجان أثناء فترة الامتحانات، حفاظًا على تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي