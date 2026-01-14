إعلان

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

09:40 م 14/01/2026

امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق غداً الخميس الموافق 15 يناير 2026، امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة، للمواد غير المضافة للمجموع. ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

يذكر أن، الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أجرت اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، جولة متابعة ميدانية دقيقة وحاسمة لسير العملية الامتحانية بعدد من المدارس التابعة للمديرية.

وبحسب بيان، شملت الجولة تفقد مدرسة العطار الثانوية بنات بإدارة شبرا التعليمية، ومدرسة الترعة الرسمية لغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان الامتحانية والالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وخلال الجولة، شددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام الصارم بانتظام اللجان ومنع أي تهاون في تطبيق القوانين والضوابط، مؤكدة منع دخول أي أشخاص غير مختصين إلى مقار اللجان أثناء فترة الامتحانات، حفاظًا على تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدرسة العطار الثانوية بنات مدرسة الترعة الرسمية لغات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية
أخبار مصر

شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026