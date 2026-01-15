أكد المحلل الرياضي عمر عبد الله، أن الهدف الذي سجله ساديو ماني في مرمى منتخب مصر أمس، جاء من خطأ دفاعي للمنتخب الوطني وليس خطأ محمد الشناوي حارس المرمى.

وكتب عبد الله عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أنا عارف أن الموجة هي اللي بتحكم، عارف أن مستواه مهزوز بقاله حبة حلوين وعارف أن مرحلته خلصت".

وأضاف: "الحقيقة أن الهدف مش غلطته إطلاقا، أي حد لعب كورة أو أشتغل فيها هيعرف إنها صعبة جدا".

واختتم عبدالله: "رد الفعل هو هو من جوليو سيزار حارس البرازيل، في تسديدة شوقي لأنها نفس التسديدة تقريبا بنفس الأبعاد".

وفقد منتخب مصر أمس فرصة التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تلقى الهزيمة أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل أحرزه ساديو ماني.

