اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 78.81%، وذلك بحضور الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

كما بلغت نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للفصل الدراسي الثاني 78.1%، في حين حققت مدارس التربية الفكرية نسبة نجاح 100% في التلمذة الصناعية.

وشهدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضور 17,331 طالبًا من طلاب الشهادة الإعدادية، وبلغ عدد الناجحين منهم 13,658 طالبًا وطالبة، فيما حصل 37 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

ووجّه المحافظ بتنظيم احتفالية كبرى خلال الأسبوع المقبل لتكريم الطلاب المتفوقين.