4 من مدرسة واحدة.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، العشرة الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 90.2%.

وأظهرت أسماء الطلاب الأوائل حصول 4 طلاب على ترتيب من بين الـ10 الأوائل من مدرسة واحدة وهي مدرسة فاروق العزازي الإعدادية بإدارة تمي الأمديد الإعدادية، إذا حصل فيها الأولى والأول مكرر، والخامس والخامسة مكرر.

وفيما يلي اسماء الطلاب الاوائل :الطالبة حنين اسامة السعيد عبدالخالق عطية، الطالبة بمدرسة فاروق العزازي الإعدادية بإدارة تمي الأمديد على الترتيب الأول بمجموع 280 درجة، فيما حصلت الطالبة آية محمد معتز محمد ايوب على بمدرسة فاروق العزازي الإعدادية على الترتيب الأول مكرر بمجموع 280.

وحصل الطالب محمد فيصل أحمد رضوان بمدرسة تمى الامديد الاعدادية للغات على الترتيب الثالث بمجموع 279.5 ، والطالبة هاجر أحمد عوض محمد السيد، بمدرسة عبد المقصود لطفي الإعدادية بإدارة السنبلاوين التعليمية على الترتيب الثالث مكرر بمجموع 279.5، وهنا فوزي السعيد الدداموني السيد بمدرسة فاروق العزازي بادارة تمى الأمديد على الترتيب الخامس بمجموع 279 وسارة رضا سالم عبد الستار علي ، الطالبة بمدرسة محمد عبدالعزيز، بادارة تمي الأمديد، على المركز الخامس مكرر.

كما حصل الطالب حمزة أحمد محمد سعد الدين صبري، الزهراء الاسلامية للغات بشرق المنصورة التعليمية على المركز الخامس مكرر بمجموع 279 درجة، والطالب عبدالرحمن جلال جابر السيد، بمدرسة مصطفى الأتربي الخاصة بإدارة أجا التعليمية على المركز الخامس مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة بشيره احمد محمد محمود، مدرسة طناح الإعدادية بنات غرب المنصورة التعليمية على المركز الخامس مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة دنيا محمد رمضان عباس، بمدرسة فاروق العزازي الاعدادية بإدارة تمى الامديد على المركز الخامس مكرر بمجموع 279 درجة.