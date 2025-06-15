كتب- أحمد الجندي:

قدّم محمد درويش، مدرس أول للغة الفرنسية، مراجعة نهائية شاملة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي، استعدادًا لامتحان المادة المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 يونيو، وفقاً للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة تغطي المنهج وتُركّز على النقاط المتوقعة

وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المراجعة جاءت لتغطي كافة أجزاء منهج اللغة الفرنسية بشكل مبسط وواضح، مع التركيز على أبرز المحاور والنقاط التي يُرجّح تكرارها في الامتحانات السابقة أو ورودها في اختبار هذا العام.

نصائح درويش لطلاب الثانوية قبل دخول اللجنة

وحرص درويش على تقديم مجموعة من التوجيهات الهامة للطلاب، مشددًا على أهمية التركيز التام أثناء قراءة وفهم كل سؤال في ورقة الامتحان، كما نصح الطلاب بالتأكد من تظليل الإجابة الصحيحة بشكل كامل في البابل شيت، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، حتى لا تُلغى الإجابة وتُحتسب خطأ.

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