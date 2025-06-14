كتبت- داليا الظنيني:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غداً، مؤكداً أن هذا العام يشهد إجراءات تنظيمية غير مسبوقة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": سيؤدي الامتحانات هذا العام 768 ألف طالب بنظام الثانوية الجديدة، بينما سيخوض 45 ألف و522 طالباً الامتحانات بالنظام القديم.

وأضاف: "لقد تم تعزيز إجراءات التأمين بشكل غير مسبوق"، موضحاً أن كل لجنة امتحانية ستخضع لمتابعة ميدانية من عنصرين من الإدارة التعليمية لضمان دقة التفتيش ومنع أي محاولات للغش".

وأكد المتحدث الرسمي على حظر دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة، محذرًا من أن العقوبات تتراوح بين الحرمان من الامتحان فقط في حالة الهاتف المغلق، إلى الحرمان لمدة عامين في حال تصوير الأسئلة ونشرها.

وأشار زلطة إلى أن الوزارة حرصت على توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه الإجراءات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفيما يخص طبيعة الأسئلة، أوضح أن الامتحانات ستتبع نفس مواصفات العام الماضي، حيث تشمل 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، مشيراً إلى أن الأسئلة ستكون متدرجة بين المستويات البسيطة والمتوسطة والمتميزة.