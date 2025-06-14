ملخصات شاملة وأسئلة متوقعة فى التربية الدينية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

ينطلق غدًا الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يبدأ الطلاب أولى اختباراتهم الرسمية لهذا العام.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وفقًا للجدول الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق.

استعدادات وزارة التعليم لتوفير الدعم الأكاديمي للطلاب

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير ملخصات ومفاهيم ومجموعة من الأسئلة الخاصة بمادة التربية الدينية للثانوية العامة 2025، وذلك عبر منصتها الإلكترونية الرسمية على الإنترنت.

محتوى ملخص التربية الوطنية المقدم من الوزارة

يتضمن الملخص الذي أتاحته الوزارة مراجعة شاملة لأهم المفاهيم الواردة في المنهج، إلى جانب أسئلة تدريبية تساعد الطلاب على التمرين على نمط الأسئلة المتوقع.

رابط تحميل ملخص التربية الوطنية PDF

أتاحت وزارة التعليم تحميل ملف ملخص التربية الوطنية بصيغة PDF بشكل مباشر عبر الرابط التالي اضغط هنا

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