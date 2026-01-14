إعلان

اليوم.. إتاحة تحصيل رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026 بالرقم القومي

كتب : أحمد الجندي

12:39 م 14/01/2026

وزارة التربية والتعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، العمل بخدمة سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرقم القومي للطالب.

وجهت المدارس الثانوية تنبيهًا مهمًا إلى طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الإسراع في سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة، حرصًا على استكمال إجراءات التقدم للامتحانات في المواعيد المحددة دون تأخير.

حددت وزارة التربية والتعليم الرسوم الأساسية التي يلتزم بها جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، حيث يقوم الطالب بسداد 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، وهي رسوم إلزامية تطبق على جميع الحالات.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تقدم الطالب لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى أو الثانية، يتم تحصيل 10 جنيهات إضافية بجانب الرسوم الأساسية، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، المنظم للرسوم والغرامات والخدمات التعليمية.

أما الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة للمرة الثالثة أو الرابعة، فيلتزمون بسداد 210 جنيهات إضافية بخلاف الرسوم الأساسية، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري نفسه، الذي ينظم حالات الإعادة وتكرار دخول الامتحان.

كما أقرت وزارة التربية والتعليم رسومًا إضافية قدرها 108 جنيهات مقابل طباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنجاح الطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك لضمان حصول الطالب على نسخة رسمية ومعتمدة من استمارته النهائية.

وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات الثانوية العامة المدارس الثانوية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

مسرح و تليفزيون

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

