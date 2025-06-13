محافظ الشرقية يتابع جاهزية لجان الثانوية ويؤكد توفير بيئة آمنة للطلاب

الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جاهزية جميع اللجان الامتحانية المنتشرة على مستوى المحافظة، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر بدايتها يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو 2025.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الانتهاء من تجهيز 155 لجنة امتحانية، موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة عناصر الراحة داخل اللجان، من إضاءة جيدة، ومراوح، ومبردات، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب والمراقبين.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمراقبين والمشرفين على الامتحانات، والتأكد من توافر سبل الراحة بها، مع رفع كفاءة النظافة داخل المدارس ومحيطها، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة والتأكد من جاهزية المرافق العامة.

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية ستستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.