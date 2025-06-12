خبير يعدد مزايا تدريس الإحصاء لطلاب الأدبي بالثانوية

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن مادة الإحصاء تُعد من المواد الأساسية التي يجب أن تُدرّس لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانوية، مشددًا على أن هذا القرار يتماشى مع المعايير العلمية والاحتياجات الأكاديمية للطلاب في هذه الشعبة.

وأوضح "حجازي" في تصريحات صحفية له، أن الفروق بين القدرات الذهنية للطلاب ليست ثابتة، بل تتداخل وتتقاطع في مناطق متعددة، ما يعني أن طالب الشعبة الأدبية قد يمتلك قدرات تؤهله لفهم وتطبيق مفاهيم الإحصاء، خاصة وأن هذه المادة لا تتطلب مستوى رياضيًا مرتفعًا كما هو الحال في فروع الرياضيات الأخرى.

وأشار إلى أن الإحصاء تعد أداة تحليلية لا غنى عنها في عدد كبير من التخصصات التي تُصنف تقليديًا كتخصصات أدبية أو نظرية، مثل التربية، وعلم النفس، والاجتماع، والإعلام، بل وتمتد أهميته إلى مجالات علمية كالزراعة، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية.

وشدد أستاذ علم النفس التربوي على أن تخصص علم النفس، على وجه الخصوص، لا يمكن فصله عن الإحصاء، حيث تعتمد فروع القياس النفسي والتقويم التربوي بشكل مباشر على أدوات وأساليب إحصائية، بدءًا من التحليل الإحصائي البسيط وصولًا إلى استخدام البرمجيات المتقدمة.

وأكد أن الإلمام بالإحصاء ضروري لأي باحث في هذه التخصصات، إذ تُمكّنه من إجراء دراسات دقيقة وموثوقة دون الحاجة للاعتماد على آخرين، مما يجنب الباحث الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى تزييف النتائج أو التلاعب بها.

واختتم الدكتور عاصم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن تدريس الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانوية لا يُعد فقط قرارًا صائبًا، بل ضرورة تربوية تعزز من تأهيل الطلاب علميًا وتُسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع أدوات البحث العلمي مستقبلاً، لا سيما في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

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