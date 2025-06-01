رابط التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء استقبال طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.
وأكدت المديرية أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، عبر الرابط التالي: اضغط هنا
الجدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأوراق اللازمة لتقديم الأطفال في مرحلة رياض الأطفال kg1 للعام الدراسي الجديد في المدارس التجريبية، والتي جاءت كالتالي:
- شهادة ميلاد حديثة مميكنة للطفل.
- 4 صور شخصية بحجم 4×6 سنتيمتر.
- دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية.
صورة من بطاقة الرقم القومي لأحد الوالدين.
- نسخة من الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم والتي تتضمن اختيار ثلاث مدارس كخيارات.
- مستند يثبت محل إقامة الطفل مثل إيصال مرافق كهرباء أو غاز.
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