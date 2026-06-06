اعتمد المشاركون في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي استضافته مصر يومي 5 و6 يونيو 2026، إعلان النوايا بشأن التعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني بمنطقة البحر المتوسط، تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل".

12 دولة تعتمد "إعلان القاهرة" للتعاون في التعليم الفني والتدريب المهني

بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم، جاء منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ثمرةً للرؤية المشتركة بين مصر وإيطاليا، وتجسيدًا للإرادة المشتركة للدول المشاركة نحو ترسيخ أطر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني، بما يدعم جهود تطوير نظم إعداد وتأهيل الشباب، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء مسارات تعليمية وتدريبية متطورة تواكب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، وتستجيب لاحتياجات أسواق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتمد إعلان النوايا 12 دولة هي: مصر، إيطاليا، ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، قبرص، كرواتيا، اليونان، الجبل الأسود (مونتينيغرو)، رومانيا، مملكة إسبانيا، وليبيا، بما يعكس توافقًا إقليميًا واسعًا حول أهمية الاستثمار في تنمية المهارات البشرية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني.

وأكد الإعلان الدور المحوري للتعليم والتدريب الفني والمهني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص تشغيل الشباب، وترسيخ التماسك الاجتماعي، فضلًا عن أهمية تطوير المسارات التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تضمن الإعلان عددًا من الأهداف المشتركة، من أبرزها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني والتعلم مدى الحياة، وتعزيز برامج تنقل الطلاب والمعلمين والمدربين، وتشجيع تنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية المشتركة، وتنمية المهارات الرقمية والبيئية ومهارات ريادة الأعمال.

وشملت مجالات التعاون المقترحة تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني وقطاعات الصناعة والأعمال، ودعم شبكات البحث والابتكار المعنية بقابلية توظيف الشباب والإدماج الاجتماعي، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المشتركة، فضلًا عن تنسيق أطر المؤهلات المهنية وتشجيع الاعتراف المتبادل بالمهارات والكفاءات المكتسبة بين الدول المشاركة.

كما نص الإعلان أيضًا على إنشاء آلية تنسيق من خلال نقاط اتصال وطنية بالوزارات والجهات المعنية في الدول المشاركة، تتولى إعداد خطط عمل سنوية مشتركة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج المتفق عليها، بما يضمن استدامتها وتعظيم أثرها وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي المهم تعكس مكانتها الرائدة في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وحرصها على تعزيز التعاون البنّاء مع دول المنطقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية وتدريبية عصرية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لوظائف المستقبل، ودعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار لشعوب منطقة البحر المتوسط.