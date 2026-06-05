تنطلق غدًا السبت امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، لطلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى طلاب التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب إمكانية الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي اضغط هنا

وأكدت الوزارة جاهزيتها لانطلاق الامتحانات في جميع النوعيات والأنظمة التعليمية، والتي تشمل نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات، والإعداد المهني، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام نحو 821 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 2506 لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما يضم هذا العدد نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة من الدارسين بالبرامج المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية، والتي تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل وفق أحدث النظم التعليمية.