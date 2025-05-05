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جدول امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي علمي 2025 بالقاهرة

11:47 م الإثنين 05 مايو 2025

أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جداول امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي 2025 علمي والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 21 مايو وتنتهي يوم الثلاثاء 27 مايو.

جدول امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي علمي 2025 بالقاهرة

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي علمي 2025 كالتالي:

- الأربعاء 21 مايو : امتحان مادة الفيزياء.

- الخميس 22 مايو: امتحان مادة الكيمياء.

السبت 24 مايو: امتحان مادة اللغة العربية.

الأحد 25 مايو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

الاثنين 26 مايو: امتحان مادة الأحياء.

الثلاثاء 27 مايو: امتحان مادتي الرياضيات البحتة والتطبيقية.

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