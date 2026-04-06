تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنه تم تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النفل والشهادة الإعدادية.

ومن جانبه، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يتم تداوله بشأن تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2026، مؤكدة أن جميع الصفوف الدراسية، من النقل والشهادة الإعدادية، ستؤدي الامتحانات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة

وأوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية العام ستغطي المنهج الدراسي بالكامل للترم الثاني، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون متنوعة بين "موضوعية ومقالية"، وفقًا للمواصفات التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، دون حذف أي درس أو مقرر.