اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، لتشمل كافة صفوف مراحل التعليم العام والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لنهاية العام الدراسي الحالي.

الخريطة الزمنية للامتحانات والمواد غير المضافة للمجموع

ووفقًا للجداول المعتمدة، تنطلق الامتحانات اعتبارًا من 11 مايو 2026 للصفين الأول والثاني الابتدائي (للتقييم النهائي)، على أن تستمر حتى 21 مايو 2026 لباقي الصفوف والشهادات، كما تقرر عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 9 مايو وحتى 14 مايو 2026 لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب.

توجيهات المحافظ لضمان انتظام سير العملية الامتحانية

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، مؤكدًا حرصه الكامل على توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تضمن للطلاب أداء اختباراتهم في أفضل الظروف الممكنة، مع تشديد الرقابة وتوفير مناخ ملائم وآمن يُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.