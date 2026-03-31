أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي؛ والذي ترأسه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأوضحت الوزارة، أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتعقد خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.