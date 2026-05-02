إعلان

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : أحمد الجندي

10:30 م 02/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها بعض المناطق.

وكشف مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن الوزارة لم تصدر أي قرار مركزي بتعليق الدراسة على مستوى الجمهورية بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة متروك لكل محافظة على حدة، وفقًا لتقييمها للظروف الجوية ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب.

وشدد على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعطيل الدراسة العاصفة الترابية وزارة التعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد
أخبار مصر

"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد
أسطول الصمود العالمي.. لماذا احتجزت إسرائيل ناشطين اثنين وأفرجت عن البقية؟
شئون عربية و دولية

أسطول الصمود العالمي.. لماذا احتجزت إسرائيل ناشطين اثنين وأفرجت عن البقية؟
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
أخبار مصر

الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
أخبار مصر

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان