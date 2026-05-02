تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها بعض المناطق.

وكشف مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن الوزارة لم تصدر أي قرار مركزي بتعليق الدراسة على مستوى الجمهورية بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة متروك لكل محافظة على حدة، وفقًا لتقييمها للظروف الجوية ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب.

وشدد على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.