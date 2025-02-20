"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج الترم الثاني.. المستندات المطلوبة

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات جديدة بخصوص امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، والتي من المقرر أن تبدأ السبت 10 مايو 2025، وفقًا للجداول التي سيتم نشرها على منصة أبناؤنا في الخارج.

الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات

أوضحت الوزارة، أن الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات هي:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

المستندات المطلوبة للتقديم

- سداد رسوم خدمة الامتحان إلكترونيًا عبر المنصة بقيمة 150 دولارًا.

- التقديم الإلكتروني للامتحانات عبر منصة أبناؤنا في الخارج.

- استمارة التقدم مرفقة بـ: (أصل شهادة الميلاد - رقم قومي - أصل بيان نجاح العام الماضي - أصل بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025).

وبالنسبة لطلاب KG2، يتم تقديم: (بيان نجاح KG1 - بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي - أصل شهادة الميلاد).

وبالنسبة لطلاب KG1، يتم تقديم: (بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي - أصل شهادة الميلاد).

وأكدت الوزارة، أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات الخاصة بالتقديم لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.

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