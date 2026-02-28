إعلان

التعليم تكشف الحقيقة الكاملة لواقعة اعتداء طالب على معلم بمدينة نصر

كتب : أحمد الجندي

04:09 م 28/02/2026

وزارة التربية والتعليم

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،ردا على بعض المنشورات التي يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن واقعة تعدى طالب بالصف الثاني الإعدادي على معلم باحدى المدارس التابعة لإدارة غرب مدينة نصر تعود للفصل الدراسي الأول وتم خلالها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الطالب ولم يتم إلغاء أي من هذه الاجراءات أو تخفيفها.

وأوضحت الوزارة أن الاجراءات التي تم اتخاذها ضد الطالب تضمنت تغليظ العقوبة بإيقاف الطالب عن الدراسة تماما لكون المخالفة من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، فضلا عن إحالة الواقعة للنيابة العامة والتي أحالتها لمحكمة جنح الطفل بالأميرية.

وشددت الوزارة على أن المنشورات المتداولة حول إلغاء العقوبة ضد الطالب غير صحيحة تماما، مناشدة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والإستناد للمصادر الرسمية فقط فيما يتم تداوله من معلومات.

