أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، قرارها بوضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت خطابًا رسميًّا إلى جميع المديريات التعليمية، بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4594 لسنة 2025، بشأن صرف حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم، بواقع 1000 جنيه شهريًّا، اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة، في خطابها، متابعة الكتاب السابق بتاريخ 17 نوفمبر 2025، على ضرورة قيام المختصين بالمديريات بسرعة اتخاذ إجراءات صرف الحوافز الإضافية، على أن يتم الصرف بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية، وفق الضوابط والشروط المنظمة للصرف.