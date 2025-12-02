شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارة ومؤسسة "مصر الخير"، بهدف دعم تطوير منظومة التعليم في مختلف مساراتها، خاصة في مجالات التعليم الفني، والتعليم العام، والتعليم المجتمعي، والمنح الدراسية، ومحو الأمية، وتحسين الخدمات الصحية للطلاب.



ووقع البروتوكول كلٌ من الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، وذلك في إطار توسيع مجالات الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز جودة التعليم وتحسين بيئة التعلم.



وقال الوزير محمد عبد اللطيف إن البروتوكول يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات التنموية، مضيفًا:

"نعمل وفق رؤية شاملة تضمن إتاحة تعليم عالي الجودة لكل طفل مصري، ويأتي هذا التعاون كخطوة مهمة نحو تطوير المدارس وتوسيع فرص الإتاحة وتحسين بيئة التعلم."



وأشاد الوزير بدور مؤسسة "مصر الخير" في دعم المدارس المجتمعية وتطوير بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أهمية مبادرة "ضي" للكشف المبكر عن الرمد بين طلاب المدارس، بوصفها خطوة محورية للحفاظ على صحة الطلاب وقدرتهم على التعلم.



من جانبه، أعرب الدكتور محمد رفاعي عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع وزارة التعليم، مؤكدًا أن البروتوكول الجديد يأتي امتدادًا لمسيرة ممتدة لدعم العملية التعليمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.



وأوضح رفاعي أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدارس التعليم المجتمعي وبرامج الكشف المبكر عن عيوب الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن عدد المدارس المجتمعية التابعة للمؤسسة وصل إلى 770 مدرسة على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.



وأضاف أن دور المؤسسة لا يقتصر على دعم الطلاب فقط، بل يمتد إلى العمل مع أسرهم لضمان استمرارية العملية التعليمية بنجاح، إلى جانب تقديم أنشطة طلابية، ودعم الدمج التكنولوجي، واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم.



ويتضمن البروتوكول التعاون في عدة مسارات تشمل: دعم التعليم المجتمعي وتوسيع الإتاحة التعليمية، تطوير التعليم الفني والمنح الدراسية للمتفوقين، تنفيذ خدمات صحية وقائية عبر مبادرة "ضي" للكشف المبكر عن ضعف الإبصار بين طلاب المرحلة الابتدائية، وتزويد الأطفال المحتاجين بنظارات طبية.



حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التعليم ومؤسسة مصر الخير، من بينهم أمل مبدي، الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، والدكتورة نهاد مجدي مدير برنامج التعليم المجتمعي، والدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة، إضافة إلى قيادات التعليم العام ومعالجة التسرب التعليمي بالوزارة.





