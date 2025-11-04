كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل رسوم التقدّم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025-2026، إلى جانب المستندات المطلوبة لتقديم استمارة الترشح للامتحان، مؤكدة إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

أكدت الوزارة أن الطلاب يمكنهم سداد رسوم التقدّم إلكترونيًا من خلال مكاتب البريد المصري أو منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة، باستخدام الرقم القومي للطالب لضمان سهولة الإجراءات وسرعة تسجيل البيانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي رسوم التقدّم لامتحانات الشهادة الإعدادية يبلغ 158 جنيهًا، تشمل:

10 جنيهات رسوم إضافية.

148 جنيهًا مقابل الخامات والمستلزمات الامتحانية.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بإرفاق إيصال السداد ضمن أوراق التقدّم الرسمية عند تسليم استمارة الترشح إلى لجنة القيد بالمدرسة.

