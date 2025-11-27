أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استدراكات رسمية تخص خمسة إعلانات لمسابقات المعلمين (ابتدائي – إعدادي)، وذلك استجابة لطلبات عدد كبير من العاملين بالحصة من حملة التخصصات التي لم تكن مدرجة في الإعلانات السابقة، في إطار حرص الجهاز على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتقديرًا لجهودهم في سد العجز داخل المدارس.

مواعيد وضوابط التقديم

فترة التقديم: من 15 حتى 28 ديسمبر المقبل.

رابط التقديم: عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg).

كما أن التقديم مخصص فقط للتخصصات الجديدة الواردة بالاستدراك، ولا يحتاج من سبق له التقديم في الإعلان الأصلي خلال شهر يونيو إلى إعادة التقديم.

المواد والتخصصات المستهدفة في الاستدراك

1. مادة الرياضيات

تخصصات لا تحتاج دبلوم تربوي (إضافات جديدة):

تربية (معلم فصل وتعليم مجتمعي).

تربية (معلم فصل / علوم تجارية / تعليم تجاري).

تخصصات تحتاج دبلوم تربوي (شرط إلزامي):

تجارة (جميع الشعب).

علوم (تخصص علوم الحاسب).

2. مادة اللغة العربية

تخصصات لا تحتاج دبلوم تربوي (إضافات جديدة):

تربية نوعية (معلم فصل وتعليم مجتمعي).

تربية (لغة عربية ودراسات إسلامية / معلم فصل وتعليم مجتمعي).

تخصصات تحتاج دبلوم تربوي:

الآداب (دراسات إسلامية وعربية، دراسات إسلامية).

الشريعة والقانون (الشريعة الإسلامية).

الدراسات الإسلامية والعربية (الشريعة الإسلامية – أصول الدين).

3. مادة الدراسات الاجتماعية

تخصصات تحتاج دبلوم تربوي:

الآثار (جميع الشعب).

الآداب (شعبة آثار / شعبة حضارة).

4. مادة اللغة الإنجليزية

تخصصات تتطلب دبلوم تربوي (شرط إلزامي):

كلية الألسن (جميع الشعب).

كلية اللغات والترجمة (جميع الشعب).

5. مادة العلوم

تخصصات تتطلب دبلوم تربوي:

كلية الزراعة (جميع الشعب).

شروط التقديم ونظام الامتحان

حصرية التقديم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إعادة فتح باب التقديم تقتصر حصريًا على التخصصات والكليات الجديدة الواردة في هذا الاستدراك، ولن يتم السماح بقبول أي متقدم من التخصصات التي كانت مدرجة بالفعل في الإعلانات الأصلية الصادرة في يونيو الماضي، ويأتي ذلك لضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق المتقدمين السابقين.

تاريخ المؤهل

اشترط الجهاز أن يكون تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي أو الدبلوم التربوي، وكذلك السن، متوافقين مع شروط إعلانات يونيو الأصلية، بحيث يكون تاريخ المؤهل سابقًا لتاريخ غلق الإعلان الأصلي، ولن تُقبل المؤهلات الصادرة بعد ذلك التاريخ تحت أي ظرف.

الامتحان الإلكتروني

أوضح الجهاز أن جميع المتقدمين، سواء من الإعلانات السابقة أو الاستدراك الجديد، سيخضعون لامتحان إلكتروني موحد، وفق الضوابط نفسها وقواعد المفاضلة المعتمدة مسبقًا.

اقرأ أيضاً:

التعليم توضح تفاصيل صرف حوافز التدريس والإدارة المدرسية الإضافية لعام 2025

صور.. كل ما تريد معرفته عن أبحاث والمشاركين بمؤتمر حاسبات عين شمس للحوسبة الذكية

منحة ماجستير في كوريا.. "التعليم" تدعو المديريات لترشيح أفضل القيادات التربوية- مستند