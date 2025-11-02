"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال 2026
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن ظهور نتيجة المرحلة الثالثة (بعد التعديل) لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026.
وأوضحت المديرية أن النتيجة ستُعلن اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها عبر الرابط الرسمي التالي: من هنا
