إعلان

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال 2026

كتب : أحمد الجندي

01:31 م 02/11/2025

رياض الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن ظهور نتيجة المرحلة الثالثة (بعد التعديل) لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية أن النتيجة ستُعلن اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها عبر الرابط الرسمي التالي: من هنا

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي

حضور كبير في مدن برلين وفرانكفورت ودورتموند لمشاهدة بث مباشر لافتتاح المتحف المصري

"المعاهد الأزهرية" ينظم اختبارات موجهي شؤون القرآن الكريم بعدد من المناطق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياض الأطفال 2026 همت إسماعيل أبو كيلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026