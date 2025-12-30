مدير تعليم القاهرة: مدّ فترة امتحان البرمجة حتى السابعة مساءً

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدّ فترة امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي حتى الساعة السابعة مساءً، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والتعامل مع أية مشكلات فنية أو انقطاعات في الشبكة قد تعوق سير الامتحان.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بعدد من مدارس إدارات غرب مدينة نصر وشرق مدينة نصر والساحل، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

واستهلت مدير تعليم القاهرة جولتها بمدرسة زكي مبارك الإعدادية والثانوية بنين التابعة لإدارة غرب مدينة نصر، حيث تابعت لجان امتحان مادة البرمجة للصف الأول الثانوي، والتي انتظمت بشكل عام، مع رصد بعض المشكلات المتعلقة بالشبكة. وعلى الفور، شددت سيادتها على سرعة التعامل مع هذه المشكلات وإزالة أية معوقات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن قرار مدّ فترة الامتحان يهدف إلى إتاحة الفرصة الكاملة للطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية أو إغلاق مفاجئ للاختبار، لتمكينهم من الدخول مرة أخرى واستكمال الامتحان دون أي ضرر، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل في أداء الاختبار في أجواء عادلة وآمنة.

وتابعت مدير المديرية جولتها بزيارة مدرستي الملك فهد الثانوية بنين والسيدة نفيسة الثانوية بنات التابعتين لإدارة شرق مدينة نصر، حيث اطمأنت على انتظام لجان الامتحان، مؤكدة أهمية توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شملت الجولة تفقد المعرض الصناعي الدائم بمدرسة الملك فهد الثانوية بنين، إلى جانب تفقد المسجد والفناء، حيث أشادت بمستوى المعروضات وجهود الطلاب والمعلمين، مؤكدة أن هذه المعارض تمثل نموذجًا عمليًا لربط التعليم بالتطبيق وتنمية المهارات الإبداعية والعملية لدى الطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

واختتمت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة جولتها بزيارة إدارة الساحل التعليمية، حيث تابعت سير اللجان وحرصت على تشجيع الطلاب وحثهم على بذل أقصى جهد.

وأكدت في ختام الجولة أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل خطوة حقيقية لبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل الرقمي، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية والتدخل الفوري لحل أية معوقات، بما يضمن نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.

