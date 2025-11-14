إعلان

صور.. ننشر جداول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

08:00 ص 14/11/2025
    جداول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بالقاهرة
    جداول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر لمراحل النقل الثلاثة (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي) للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية، أن الامتحانات من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من الخميس 27 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 4 ديسمبر 2025، في إطار خطة تقييم مستوى الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكدت همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، أن جميع الامتحانات ستُقام خلال اليوم الدراسي، حرصًا على انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الحصص الدراسية

