محرز يقود الجزائر للفوز بثلاثية علي منتخب السودان بكأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب السودان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب رياض محرز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأولي، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 62، وسجل إبراهيم مازه الهدف الثالث في الدقيقة 85.

بهذا الفوز حصد منتخب الجزائر أول ثلاث نقاط في المجموعة، ليتصدر الترتيب بعد خروجه بشباك نظيفة بالجولة الأولى.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية

1- منتخب الجزائر 3 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط

3- منتخب غينيا الاستوائية بدون نقاط

4- منتخب السودان بدون نقاط

